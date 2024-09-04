Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Матчи The International 2024 по Dota 2 бесплатно покажут на Красной площади в Москве

Матчи The International 2024 по Dota 2 бесплатно покажут на Красной площади в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

В пространстве «Дом Динамо» на Красной площади пройдут трансляции чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. Москвичи смогут посмотреть матчи всех игровых дней, кроме финального — 5, 8–10 и 13–14 сентября.

Игры с участием лучших команд планеты можно будет увидеть бесплатно: потребуется только предварительная регистрация на сайте «Дома Динамо». Единственное ограничение — на мероприятие допускаются только совершеннолетние (18+).

Фото: BetBoom

Главный турнир по Dota 2 стартовал в Копенгагене сегодня, 4 сентября и завершится в следующее воскресенье. Призовой фонд The International 2024 составляет более $ 2,3 млн.

Российские команды BetBoom Team и Team Spirit выиграли стартовые матчи групповой стадии. 1win набрала лишь одно очко в четырёх играх.

Материалы по теме
Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android