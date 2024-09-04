Акции NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд
На этой неделе акции корпорации NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд в истории американского рынка. В ходе торгов стоимость одной акции компании упала на 9,53% до $ 108.
Отмечается, что причиной подобного стал антимонопольный иск Минюста США в адрес NVIDIA. Регуляторы предполагают, что технологический гигант может затруднять клиентам переход к другим поставщикам и ставит в невыгодное положение тех, кто использует не только её ИИ-чипы.
Топ-5 крупнейших суточных обвалов акций технологичсеких компаний
- Nvidia (03.09.24) — $279 млрд;
- Meta (03.02.22) — $232 млрд;
- Apple (03.09.20) — $182 млрд;
- Microsoft (16.03.20) — $177 млрд;
- Apple (16.03.20) — $156 млрд;
- Apple (08.09.20) — $141млрд;
- Tesla (09.11.21) — $140 млрд.
Сама же Nvidia заявила, что её доминирование на рынке связано с высоким качеством продукции
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