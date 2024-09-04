Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 2
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Акции NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд

Акции NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе акции корпорации NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд в истории американского рынка. В ходе торгов стоимость одной акции компании упала на 9,53% до $ 108.

Отмечается, что причиной подобного стал антимонопольный иск Минюста США в адрес NVIDIA. Регуляторы предполагают, что технологический гигант может затруднять клиентам переход к другим поставщикам и ставит в невыгодное положение тех, кто использует не только её ИИ-чипы.

Топ-5 крупнейших суточных обвалов акций технологичсеких компаний

  1. Nvidia (03.09.24) — $279 млрд;
  2. Meta (03.02.22) — $232 млрд;
  3. Apple (03.09.20) — $182 млрд;
  4. Microsoft (16.03.20) — $177 млрд;
  5. Apple (16.03.20) — $156 млрд;
  6. Apple (08.09.20) — $141млрд;
  7. Tesla (09.11.21) — $140 млрд.

Сама же Nvidia заявила, что её доминирование на рынке связано с высоким качеством продукции

Материалы по теме
Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android