Акции NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд

На этой неделе акции корпорации NVIDIA обрушились за день на $ 279 млрд — это антирекорд в истории американского рынка. В ходе торгов стоимость одной акции компании упала на 9,53% до $ 108.

Отмечается, что причиной подобного стал антимонопольный иск Минюста США в адрес NVIDIA. Регуляторы предполагают, что технологический гигант может затруднять клиентам переход к другим поставщикам и ставит в невыгодное положение тех, кто использует не только её ИИ-чипы.

Топ-5 крупнейших суточных обвалов акций технологичсеких компаний

Nvidia (03.09.24) — $279 млрд; Meta (03.02.22) — $232 млрд; Apple (03.09.20) — $182 млрд; Microsoft (16.03.20) — $177 млрд; Apple (16.03.20) — $156 млрд; Apple (08.09.20) — $141млрд; Tesla (09.11.21) — $140 млрд.

Сама же Nvidia заявила, что её доминирование на рынке связано с высоким качеством продукции