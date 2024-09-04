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Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»

Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»
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Как сообщают журналисты издания Variety, онлайн-кинотеатр Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам». Будущий проект будет основан на книге «Солнце полуночи», пересказывающей события оригинального фильма от лица Эдварда Каллена.

Писательница Стефани Майер выступит исполнительным продюсером предстоящего шоу вместе Меган Хиббетт. Кресло сценариста займёт Синед Дейли («Соври мне», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»). Другие детали пока не раскрываются.

Пять фильмов кинофраншизы «Сумеречная сага» выходили в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности картины собрали в мировом прокате более $ 3 млрд. Главные роли во всех частях исполнили Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.

Сроки и дата выхода анимационного сериала неизвестны.

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