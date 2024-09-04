«Излишне осторожный сиквел»: критики сдержанно приняли «Джокера 2»

4 сентября прошёл последний день Венецианского кинофестиваля, в рамках которого посетителям показали фильм «Джокер: Безумие на двоих». Продолжение истории Артура Флека критики приняли крайне сдержанно.

На агрегаторе Metacritic картина получила 52 балла из 100. В основном, рецензенты присуждали ленте от 40 до 80 баллов. Главные претензии заключаются в неравномерной структуре повествования и отсутствии свежих идей.

Также ряд критиков отметили, что в фильме было недостаточно уделено времени Харли Квинн, поэтому полноценно раскрыть её образ и характер у авторов не получилось. Среди достоинств выделяется отличная актёрская игра Леди Гаги и отличные музыкальные сцены.

Несмотря на то, что в конечном итоге фильм получился таким же настойчивым, трудоёмким и зачастую откровенно нудным, как и первая часть, в нём есть много достоинств.

Хуже всего в «Джокере 2» — его нереализованный потенциал. Он начинается с обещания нового подхода к Джокеру и Харли Квинн, помещая их в мир, где противоположностью жестокости является музыкальная романтика.

Игра Феникса остаётся такой же мощной и волнующей. Гениальность в том, что мы не можем не переживать за Артура, несмотря на его расстройство. Даже в самые апокалиптические и жестокие моменты фильма мы всегда осознаём, что под яркой боевой раскраской Джокера скрывается маленький, слабый Артур.

«Джокер 2» может показаться амбициозным и внешне возмутительным, но по сути это излишне осторожный сиквел.

«Джокер: Безумие на двоих» — это отчасти фильм о суде, отчасти любовная история за решёткой, нетрадиционный музыкальный сиквел, которому не удалось достичь высоких нот.

Мировая премьера «Джокера 2» состоится 4 октября.