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Донк из Team Spirit установил рекорд по числу убийств в одной игре в Counter-Strike 2

Донк из Team Spirit установил рекорд по числу убийств в одной игре в Counter-Strike 2
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Российский киберспортсмен Данил Donk Крышковец из Team Spirit побил рекорд по количеству убийств в одном матче на про-сцене Counter-Strike 2.

В стартовом матче топ-турнира ESL Pro League Season 20 «Спириты» противостояли составу Wildcard из Северной Америки. На карте Ancient, которая завершилась победой «Драконов» со счётом 13:11, Донку удалось сделать 38 «фрагов» при 12 смертях.

Данный показатель убийств оказался рекордным для профессиональной сцены CS2. До этого рекорд удерживал Лукас Lucaozy Невес из состава бразильской Fluxo, которому покорились 37 убийств.

Стоит отметить, что в топ-10 по числу «киллов» Донк входит дважды. Помимо первого места, он также занимает девятую строчку с 35 убийствами, которые он совершил за одну игру в матче против The Chosen Few из Турции.

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