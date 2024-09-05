Расписание второго дня The International 2024 по Dota 2

Сегодня, 5 сентября, продолжится групповая стадия топ-турнира The International 2024 по Dota 2 с призовым фондом, превышающим $ 2 млн.

В рамках второго игрового дня главного турнира года по «Доте» завершатся основные матчи группового этапа. В случае, если командам не удастся выявить двойку сильнейших, будут проведены переигровки между коллективами, оспаривающими своё положение в турнирной таблице.

Тур 6 — начало матчей в 11:00 мск:

Группа A. Xtreme Gaming (Китай) — 1win Team (Россия) ;

; Группа A. Gaimin Gladiators (Европа) — HEROIC (Южная Америка);

Группа B. Tundra Esports (Европа) — Cloud9 (Европа).

Тур 7 — 13:00:

Группа C. BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); Группа C. nouns (Северная Америка) — Team Zero (Китай);

Группа D. beastcoast (Перу) — Aurora (Таиланд).

Тур 8 — 15:00:

Группа B. G2.iG (Китай) — Tundra Esports (Европа);

Группа B. Talon Esports (Азия) — Cloud9 (Европа);

Группа D. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия).

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.