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Результат матча BetBoom Team — Team Spirit на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Российская BB всухую проиграла китайской Team Zero на The International 2024 по «Доте»
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Российская BetBoom Team потерпела первое поражение в групповой стадии международного чемпионата The International 2024 по Dota 2.

Китайская Team Zero, которая до старта «Инта» считалась одним из главных аутсайдеров турнира, нанесла сокрушительное поражение BB Team из России. До этого китайцам удалось сыграть вничью с одним из фаворитов ивента Team Falcons.

Dota 2. The International 2024 . Группа C
04 сентября 2024, среда. 20:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Zero

Для BetBoom Team это первое поражение в групповой стадии. До этого российский ростер разгромил североамериканскую nouns. Последним оппонентом BB в группе станет Team Falcons.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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