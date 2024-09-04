Team Spirit завершила первый день групп The International 2024 по Dota 2 без поражений

Российская Team Spirit заработала вторую победу в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2 с призовым фондом, превышающим $ 2 млн.

Уверенно закрыв оппонента за 26 минут на первой карте, Team Spirit столкнулась с проблемами во второй игре с Aurora. Однако «Спириты» смогли вернуться в матч, доведя противостояние до победного конца.

В итоге Team Spirit завершила первый игровой день главного турнира года по «Доте» без поражений, разделив первую строчку в группе D с Team Liquid, которая тоже показала безукоризненный старт. В четверг, 5 августа, в 15:00 мск «Жидкие» и «Драконы» сойдутся в битве за первое место в турнирной таблице группы.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.