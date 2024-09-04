Team Spirit в лидерах, 1win отстаёт — итоги первого дня The International 2024 по Dota 2

В Копенгагене завершились все матчи первого игрового дня чемпионата мира The International 2024 по Dota 2. Почти все команды сыграли два из трёх матчей групповой стадии.

Группа А

В квартете А обе серии выиграла китайская Xtreme Gaming, которая обеспечила себе первое место и право выбрать соперника в следующем этапе. Российская 1win набрала только один балл во встрече с HEROIC.

Фото: Чемпионат

Группа B

В этой подгруппе сегодня прошло не четыре, а три матча. СНГ-состав Cloud9 выиграл свой единственный матч у G2 x iG, но китайский коллектив исправился в серии с Talon Esports.

Фото: Чемпионат

Группа С

Российская BetBoom Team уверенно выиграла у nouns, но уступила Team Zero. Фавориты из Falcons оба матча закончили вничью.

Фото: Чемпионат

Группа D

В последней группе определились два лидера и два аутсайдера — завтра Team Liquid и Team Spirit разыграют первое место в очной встрече.

Фото: Чемпионат

The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превысит $ 2,3 млн.