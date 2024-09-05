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Расписание игр EPL S20 по CS2 на 5 сентября (ЕПЛ по КС)

Расписание третьего дня ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 5 сентября, продолжится групповая стадия международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В рамках третьего игрового дня ивента продолжатся матчи групп A и B. Сегодняшние противостояния помогут определить ещё двух участников плей-офф соревнования в Мальте, которые присоединятся к Natus Vincere и Eternal Fire в основной стадии.

Расписание EPL S20 по CS2 на 5 сентября, четверг:

  • 14:30. Группа B, верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — MIBR (Бразилия);
  • 14:30. Группа B, нижняя сетка, The MongolZ (Монголия) — KOI (Испания);
  • 17:30. Группа B, верхняя сетка, 3DMAX (Франция) — G2 Esports (Европа);
  • 17:30. Группа B, нижняя сетка, Wildcard (Северная Америка) — 9z Team (Южная Америка);
  • 20:30. Группа A, нижняя сетка, Ninjas in Pyjamas (Швеция) — FaZe Clan (Европа);
  • 20:30. Группа A, нижняя сетка, Sangal Esports (Европа) — HEROIC (Европа).

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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