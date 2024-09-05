Джордж Мартин рассказал, что пошло не так в «Доме дракона», — и удалил свой пост

Американский писатель Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге. В большом посте создатель цикла «Песнь льда и пламени» в подробностях рассказал о проблемах сериала «Дом дракона» — в частности о недавно вышедшем втором сезоне.

Больше всего писателя не устроили расхождения в событиях с первоисточником. В оригинальном произведении «Пламя и кровь» у Эйгона и Хелены Таргариенов было трое детей: близнецы Джахейрис и Джахейра, а также их младший брат Мейлор. Писатель отметил, что отсутствие последнего оказывает большое влияние на повествование, которой ещё скажется «эффектом бабочки».

Мейлор — двухлетний малыш в «Крови и огне», но, как и наша бабочка, он оказывает влияние на историю, непропорциональное его размеру.

Мартин также заявил, что у создателя сериала Райана Кондела были ограничения в бюджете во время производства второго сезона, что в теории могло повлиять на ключевые события шоу. Возможно, именно поэтому в продолжении восемь эпизодов, хотя у первого сезона их было десять.

Спустя несколько часов после публикации Джордж Мартин удалил материал без объяснения причин. Вполне возможно, это произошло по просьбе холдинга HBO, ведь в нём писатель не только критикует произведение, но и рассказывает о конфиденциальных процессах внутри сериала.