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В Warner Bros. подтвердили разработку Hogwarts Legacy 2 по «Гарри Поттеру»

В Warner Bros. подтвердили разработку Hogwarts Legacy 2 по «Гарри Поттеру»
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3 сентября состоялся релиз Harry Potter: Quidditch Champions — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Это сетевой экшен с продвинутыми механиками квиддича, спортивной игры из вселенной Мальчика со шрамом.

Выход проекта уже прокомментировал Гуннар Виденфельс, финансовый директор Warner Bros. Games. По словам топ-менеджера, на этой игре компания точно не остановится. Сейчас в недрах корпорации уже создаётся наследник самого успешного проекта по вселенной — Hogwarts Legacy.

Cоздание преемника Hogwarts Legacy — один из главных приоритетов Warner Bros. Games на ближайшие пару лет.

Таким образом, Виденфельс подтвердил разработку продолжения самой продаваемой игры 2023 года. Никакими деталями сиквела он делиться не стал, и в ближайшие годы их ждать также не стоит.

Hogwarts Legacy поступила в продажу в феврале 2023 года на ПК и консолях. По состоянию на начало 2024-го, общий тираж приключения составляет более 22 млн копий — это одна из самых успешных игр в истории Warner Bros.

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