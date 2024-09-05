«Похоже на пародию»: фанаты громят тизер фильма «Майнкрафт» на YouTube

4 сентября кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный тизер фильма «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа. События ленты развернутся в мире культовой видеоигры студии Mojang, главные роли в ней сыграют Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Джек Блэк и Джейсон Момоа.

Спустя почти сутки ролик собрал более 11 млн просмотров — это высокий показатель для дебютного тизера. Однако больше всего выделяются оценки: зрители поставили более 529 тыс. дизлайков при 388 тыс. лайков. В первую очередь аудитории не понравился формат игрового проекта с живыми актёрами, где персонажей играют реальные люди. Зрители также не оценили Джека Блэка в роли Стива и типичную для подобных фильмов завязку, где группа людей попадает в фантастический мир и теперь им нужно вернуться домой.

Число лайков и дизлайков у тизера «Майнкрафт» Фото: YouTube

Некоторые отзывы зрителей о трейлере «Майнкрафта»

Не могу поверить, что мне, возможно, придётся извиняться перед Minecraft Story Mode.

Я уже чувствую, что в фильме будут моменты «он прямо позади меня, да?» и «по крайней мере, здесь не идёт дождь».

«Вы уверены, что хотите удалить этот мир? Это действие невозможно отменить». Да.

Это похоже на пародию на Minecraft, которую сделал какой-нибудь блогер в 2013 году.

Честно говоря, это должен был быть анимационный фильм.

Это ещё один фильм в духе «персонажи из реального мира оказываются в другом месте и проводят весь фильм, пытаясь вернуться домой и сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути/хотят их остановить».

Они действительно просто надели на Джека Блэка синюю рубашку и назвали его Стивом.

Премьера фильма «Майнкрафт» состоится 4 апреля 2025 года в кинотеатрах по всему миру.