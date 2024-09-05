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Сериал «Амура» о борьбе с якудза стартует 1 октября — новый трейлер

Сериал «Амура» о борьбе с якудза стартует 1 октября — новый трейлер
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Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер сериала «Амура». Премьера шоу о противостоянии якудза состоится уже 1 октября.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Сюжет шоу расскажет о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

Главные роли в сериале сыграли Алёна Михайлова («Люби их всех»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь: Корень зла»). Режиссёрами проекта выступили
Андрей Джунковский («Сладкая жизнь») и Илья Овсенев («Неадекватные люди»).

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