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Amazon готовит спин-офф сериала «Ричер» про напарницу героя Нили

Amazon готовит спин-офф сериала «Ричер» про напарницу героя Нили
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Как сообщает издание Variety, создатели сериала «Ричер» готовят спин-офф шоу. Он расскажет историю Нили, напарницы главного героя, а среди гостевых персонажей ожидается в том числе появление и самого Джека Ричера.

За создание спин-оффа отвечает Ник Сантора, исполнительный продюсер оригинального произведения. К роли Нили вернётся актриса Мария Стэн — в каких временных рамках развернутся события продолжения, неизвестно.

Сейчас Amazon также работает над третьим сезоном «Ричера» — производство началось ещё до выхода продолжения. Он расскажет о новых приключениях интеллектуального спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки и невероятной физической силы. Даты выхода у продолжения пока нет.

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