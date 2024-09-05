«Тогда надо и других закрывать»: Владимир Путин — о задержании Павла Дурова во Франции

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавний арест создателя «Телеграма» Павла Дурова во Франции. По его словам, у правительства РФ никогда не было претензий к предпринимателю.

Путин отметил, что если у правительства Франции возникли вопросы к преступности в «Телеграме», то аналогичные проблемы могут возникнуть и у создателей других соцсетей.

У нас к нему [Павлу Дурову] претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учётом того, что платформа определённым образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, тогда надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы.

Павла Дурова задержали 24 августа в Париже, а спустя несколько дней освободили, запретив выезд из страны и потребовав внести залог в размере $ 5,6 млн.