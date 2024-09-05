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В России возбудили больше 100 административных дел о нелегальном прокате в 2024 году

В России возбудили больше 100 административных дел о нелегальном прокате в 2024 году
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В 2024 году в России возбудили около 100 административных дел о нелегальном кинопрокате. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Чиновница отметила, что проблема пиратского показа в кинотеатрах и в интернете существует не последние два года, а с момента существования авторского права. Эта проблема актуальна для многих стран, особенно где развита система кинопроката, считает она.

Понятно, что эта ситуация не выглядела таким образом в России в тот момент, когда присутствовали официальные дистрибьюторы. Это стало определённым вызовом для всей индустрии в тот момент, когда американские крупные студии покинули РФ, и тут же появились желающие воспользоваться этой ситуацией и попытаться на этом заработать. Ни при каких условиях это недопустимо.

Как отметили в издании «Бюллетень кинопрокатчика», нелегальные релизы очень часто возглавляют прокат в стране. Так, самыми кассовыми неофициальными релизами в России в 2024 году стали «Головоломка 2», «Гадкий я 4» и «Дэдпул и Росомаха».

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