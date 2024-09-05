Сериал «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес продлили на пятый сезон

Онлайн-кинотеатр Hulu продлил сериал на пятый сезон. Это произошло практически сразу после старта четвёртого сезона, который стартовал 27 августа и завершится 29 октября. В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов, съёмки должны стартовать в 2025 году.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Главные роли в шоу играют Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес и другие. В четвёртом сезоне к актёрскому составу присоединился Кумэйл Нанджиани («Кремниевая дoлина»).