Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 3
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча 1win Team — Xtreme Gaming на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Российская 1win завершила матч с Xtreme Gaming со счётом 1:1 на TI 2024 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская 1win Team провела свой последний матч в рамках групповой стадии топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В решающей встрече группового этапа команда из России противостояла китайской Xtreme Gaming, которая до этого не проиграла ни одной карты на турнире. После поражения в первой игре 1W удалось собраться и сравнять счёт в серии.

Dota 2. The International 2024 . Группа A
05 сентября 2024, четверг. 11:00 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
1 : 1
1win Team

В итоге 1win завершила выступление в группе с двумя ничейными результатами и одним поражением. Российский состав оказался в нижней части турнирной таблицы и в стыковочном матче столкнётся с одним из лидеров группы B.

Международный чемпионат The International 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года по «Доте» 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

Материалы по теме
Team Spirit в лидерах, 1win отстаёт — итоги первого дня The International 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android