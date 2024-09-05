Российская 1win завершила матч с Xtreme Gaming со счётом 1:1 на TI 2024 по «Доте»

Российская 1win Team провела свой последний матч в рамках групповой стадии топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В решающей встрече группового этапа команда из России противостояла китайской Xtreme Gaming, которая до этого не проиграла ни одной карты на турнире. После поражения в первой игре 1W удалось собраться и сравнять счёт в серии.

В итоге 1win завершила выступление в группе с двумя ничейными результатами и одним поражением. Российский состав оказался в нижней части турнирной таблицы и в стыковочном матче столкнётся с одним из лидеров группы B.

Международный чемпионат The International 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года по «Доте» 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.