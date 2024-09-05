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Россияне приняли второй сезон сериала по «Властелину колец» хуже первого

Россияне приняли второй сезон сериала по «Властелину колец» хуже первого
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о популярности второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» в России. За первую неделю после релиза на Amazon Prime шоу собрало 52 балла внутреннего Индекса подсчёта вовлечённости аудитории — продолжение заняло 14-е место в топе самых популярных проектов недели.

Для сравнения: первый сезон летом 2022 года россияне смотрели активнее — в Индексе популярности сериал тогда набрал 83 балла. Благодаря этому шоу заняло шестую позицию в списке самых популярных проектов. К финалу первого сезона интерес аудитории упал до 69 баллов, однако и этого показателя второй сезон ещё не достиг.

Интересно, что недавние проекты Amazon Prime показали более впечатляющие результаты. А сериал «Фоллаут» и вовсе продемонстрировал самый большой рост интереса зрителей к американским сериалам после выхода «Уэнсдей» осенью 2022 года.

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