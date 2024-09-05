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Финал турнира ОКСИ-2024 по Dota 2 примет Сочи — на нём сыграют студенты из 38 стран мира

Финал турнира ОКСИ-2024 по Dota 2 примет Сочи — на нём сыграют студенты из 38 стран мира
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Федерация компьютерного спорта России объявила подробности Открытых киберспортивных студенческих игр — 2024, международного турнира по Dota 2 для студентов в возрасте от 16 до 25 лет.

Соревнования пройдут в два этапа. 14–15 и 22 сентября состоятся всероссийские онлайн-квалификации (зарегистрировать команду своего учебного заведения на первые отборочные можно тут), а представитель России на ОКСИ-2024 определится 12–13 октября в Краснодаре.

Международный финал намечен на 23–25 октября, матчи пройдут в Сочи. Заявки на участие уже подали представители 38 стран мира — там сейчас проходят национальные и региональные отборочные. В Краснодарский край прибудут 15 иностранных команд.

Открытые киберспортивные студенческие игры пройдут в России в третий раз. В 2022 году участие приняли четыре страны, в 2023-м — представители восьми стран.

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