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Стартовали съёмки военного фильма «В списках не значился» про оборону Бреста

Стартовали съёмки военного фильма «В списках не значился» про оборону Бреста
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«Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, кинокомпании ТЕМП, 1-2-3 Production, «ТРОМЕДИА» и Московский театр Олега Табакова объявили о старте съёмок военного фильма «В списках не значился». Премьера ленты состоится к 80-й годовщине победы в Великой отечественной войне в 2025 году.

Фильм расскажет историю молодого лейтенанта Коли Плужникова, который приезжает служить в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы – началась Великая отечественная война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.

Главные роли в фильме сыграют Владислав Миллер, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова и другие актёры. Режиссёром картины по сценарию Олега Антонова выступит Сергей Коротаев («Горький 53»).

Кадры со съёмок «В списках не значился»

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

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