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Стартует открытый турнир Abyss Cup Minor 2 по Genshin Impact с призовыми в 100 тыс. рублей

Стартует открытый турнир Abyss Cup Minor 2 по Genshin Impact с призовыми в 100 тыс. рублей
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Русскоязычная команда Dell`Arte анонсировала второй турнир серии Abyss Cup Minor по Genshin Impact. Призовой фонд сезона составит минимум 100 тыс. рублей и в дальнейшем может быть увеличен.

Участие в Abyss Cup Minor 2 смогут принять все желающие, подав заявку с информацией о своём аккаунте. Регистрация открыта до 15 сентября.

Помимо денежного приза, четыре лучших участника турнира смогут принять участие в мэйджоре — более престижном чемпионате с известными игроками, который пройдёт позднее в закрытом формате.

Турниры по Genshin Impact проходят в режиме «Витая бездна»: участники должны выбрать персонажей и как можно быстрее пройти все испытания 12-го этажа. Ранее Dell`Arte уже провела дебютный minor-ивент, major и шоу-турниры.

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