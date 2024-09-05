В Discord уменьшили размер загружаемых файлов до 10 МБ

Создатели популярного сервиса Discord объявили о важных изменениях для пользователей программы. Отныне обычные юзеры могут загружать файлы весом не более 10 МБ, хотя ранее этот показатель составлял 25 МБ.

Разработчики Discord заявили, что пошли на этот шаг вынужденно, отметив, что постоянное хранение файлов требует больших затрат. При этом 99% пользователей и так загружают файлы меньше 10 МБ, поэтому абсолютное большинство не пострадает от решения авторов.

Каждый день миллионы файлов загружаются в Discord и надёжно хранятся для вашего будущего доступа. Управление хранилищем стоит дорого, поэтому мы регулярно проверяем, как люди используют Discord, и их потребности в хранилище. Наши исследования показывают, что 99% пользователей предпочитают файлы размером менее 10 МБ.

В компании также предложили альтернативу аудитории — подписаться на сервис Nitro (файлы до 500 МБ) и Nitro Basic (файлы до 50 МБ). Первый обойдётся пользователям в $ 10 в месяц, второй — в $ 3 за тот же срок.