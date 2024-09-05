В «Бэтмене 2» Мэтта Ривза не будет фантастических элементов из игр и комиксов

Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился новыми деталями продолжения картины с Робертом Паттинсоном. Постановщик заявил, что планирует оставить визуальный стиль и упор в реализм, который был характерен для первой ленты.

Ривз отметил, что во франшизе не будет фантастических элементов из комиксов и игр про Бэтмена. Постановщик допустил, что сиквел может приблизиться к границе фантастики, но он никогда не переступит эту черту.

Для меня важно взять известных, культовых персонажей и показать их так, словно Готэм — реальный город. Мы можем подойти к границе, отделяющей нас от фантастики, но мы не перейдём её. Мы стремимся к приземлённости. Это не значит, что появление некоторых персонажей станет невозможно. Это то, к чему мы стремимся. Кто-то вроде Призрака джентльмена явно не подходит нам, но в этом часть веселья — попытаться придать фантастическим персонажам больше смысла в реальном мире.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го.