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YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео с «идеальной» внешностью

YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео с «идеальной» внешностью
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Как сообщают журналисты издания The Verge, создатели YouTube внесли новые изменения в алгоритм рекомендаций видео подросткам. Теперь площадка не будет показывать юным зрителям ролики, в которых демонстрируется «ненасильственная агрессия» и «идеальная внешность».

Отмечается, что такой контент может быть безобиден как отдельно взятое видео, однако будет опасным для некоторых подростков при повторном просмотре.

Подростки более склонны, чем взрослые, формировать негативные убеждения о себе, когда видят повторяющиеся образы идеальных стандартов в контенте, который они потребляют.

Ещё новые ограничения распространяются на обучающие материалы по макияжу для изменения внешнего вида носа, формы глаз, а также фитнес-видео, рекламирующие мускулистое и подтянутое телосложение.

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