Сценарист «Людей Икс '97» обвинил Marvel в ужасных условиях труда и клевете

В марте этого года стало известно об увольнении из Marvel сценариста мультсериала «Люди Икс '97» Бо ДеМайо. В качестве причины представители компании называли «вопиющие результаты внутреннего расследования». Однако теперь ДеМайо представил свою версию произошедшего.

По словам сценариста, он неоднократно слышал оскорбления в свой адрес как от коллег, так и от руководителей студии. Причём некоторые из высказываний касались цвета его кожи: однажды в его присутствии коллеги проронили фразу «кому-то здесь нужно поработать кнутом».

Бо ДеМайо выделил и другие проблемы. Например, он приводит слова руководителей Marvel, которые якобы говорили, что со сценаристом тяжело работать из-за того, что он настаивал на адаптации сюжетов классических комиксов, а не на создании новых историй. Ещё автор шоу добавил, что одна из художниц проекта называла «всех мужчин придурками» и выступала против того, чтобы Циклоп был лидером Людей Икс.

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится Магнето.