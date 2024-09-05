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Стартовал ранний доступ Warhammer 40,000: Space Marine 2 — за него надо доплатить

Стартовал ранний доступ Warhammer 40,000: Space Marine 2 — за него надо доплатить
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5 сентября состоялся расширенный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2. Экшен про брутальных ультрамаринов уже доступен всем владельцам расширенных изданий проекта: «Золотого» и «Ультимативного». В игре доступны как одиночная кампания, так и мультиплеер с кооперативным режимом.

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат Focus Home.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — продолжение популярного экшена по вселенной Warhammer 40,000, вышедшего в 2011 году. Игра рассказывает об отряде космодесантников, который сражается с безжалостными тиранидами, пытаясь защитить Империум от страшной напасти.

Полноценный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Мы уже прошли новинку и поделились своими восторженными впечатлениями в обзоре.

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