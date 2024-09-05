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Мультсериал Рркейн (2 сезон) — смотреть трейлер онлайн

Вышел трейлер второго сезона «Аркейн» — премьера в ноябре
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике авторы показали главных героев продолжения, напряжённые боевые эпизоды и хаос на улицах города.

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, «Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года в онлайн-кинотеатре Netflix. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.

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