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Капитан Team Spirit по «Доте» Miposhka: хочется третий «Инт» выиграть, раз уж два выиграл

Капитан Team Spirit по «Доте»: хочется третий «Инт» выиграть, раз уж два выиграл
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Капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов в рамках подкаста рассказал, как долго планирует продолжать выступать на профессиональном уровне.

По словам Мипошки, он обозначил себе срок завершения карьеры — 29 лет. Сейчас российскому саппорту 26.

Почему именно 29? До 2026 года уже турниры продуманы. Я подумал, что в любом случае хочется третий «Инт» выиграть, как ни крути, раз уж два выиграл. Глупо не пытаться выиграть третий. Это же настолько уникальная ачивка. Если есть возможность, надо постараться зацепиться.

Miposhka вместе с Team Spirit дважды побеждал на чемпионате мира The International — в 2021 и 2023 годах. На текущем турнире в Копенгагене «драконы» выиграли оба стартовых матча.

Три раза главный турнир по «Доте» пока не выигрывала ни одна команда и ни один игрок.

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