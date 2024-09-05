Российская BB Team не смогла выйти в переигровки на TI 2024 по «Доте»

Российский коллектив BetBoom Team провёл третью серию в рамках группового этапа международного чемпионата The International 2024 по Dota 2.

В матче с Team Falcons команда из России боролась за право попасть в верхнюю часть турнирной таблицы в своей группе. Однако «Соколы» разгромили BB Team со счётом 2:0, лишив российский состав шанса выбирать оппонента в матче за посев в плей-офф.

В итоге BetBoom Team разделила третью строчку в группе C с североамериканской nouns, заработав одну победу при двух поражениях. В стыковочном матче коллектив будет противостоять одному из лидеров группы D — либо Team Liquid, либо Team Spirit.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.