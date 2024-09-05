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«Абсолютный шедевр»: критики в восторге от Astro Bot для PS5

5 сентября в Сети появились первые обзоры и оценки 3D-платформера Astro Bot для PS5. Критики остались от игры в полном восторге: на Metacritic и OpenCritic проект получил ровно по 94 балла.

Фото: OpenCritic

Обозреватель PlayStation LifeStyle считает творение студии Team Asobi абсолютным шедевром.

В мире сиквелов и бездушных погонь за деньгами Astro Bot — оазис, абсолютный шедевр, до краёв наполненный теплотой, креативностью и искренней любовью к видеоиграм, старым и новым.

Представитель издания Nexus Hub заявил, что команда разработчиков создала одну из самых креативных и увлекательных игр для PS5.

Astro Bot — это игра, в которую непременно нужно сыграть. Команда Asobi создала одну из самых креативных и увлекательных игр для PS5 на сегодняшний день, полную очарования, искренности и выдающегося игрового дизайна.

По мнению критика из издания TechRaptor, игра точно понравится тем, кто тоскует по классическим платформерам из 90-х.

Astro Bot — обязательная игра для тех, кто тоскует по классическим платформерам из 90-х и коллекционированию. Благодаря ярким уровням и дополнительным испытаниям эта игра точно понравится любому геймеру. Поклонники PlayStation со времён PS1 будут в восторге от всех отсылок, которые в ней есть.

Релиз платформера Astro Bot на PS5 состоится уже 6 сентября.