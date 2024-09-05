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Вышел трейлер «Мегалополиса» от автора «Крёстного отца» — без фейковых цитат критиков

Вышел трейлер «Мегалополиса» от автора «Крёстного отца» — без фейковых цитат критиков
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На канале Lionsgate Movies вышел свежий трейлер «Мегалополиса» — нового фильма режиссёра «Крёстного отца». Прошлый ролик авторы удалили из-за использования в нём фейковых цитат кинокритиков, поэтому со вторым видео подобной ошибки они не допустили.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат American Zoetrope.

Лента перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Мировая премьера «Мегалополиса» состоится 27 сентября. Впервые ленту показали в рамках Каннского кинофестиваля.

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