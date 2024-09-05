Российская Team Spirit сенсационно проиграла MIBR на ESL Pro League 20 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit проиграла первую серию на международном чемпионате ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В ходе напряжённого противостояния бразильская MIBR совершила сенсацию и обыграла «Спиритов» со счётом 2:1, вырвав победу на решающей карте по итогам дополнительных раундов.

В итоге MIBR гарантирует себе слот в плей-офф соревнования, а Team Spirit опускается в нижнюю сетку, где будет противостоять команде The MongolZ. Если российская команда проиграет ещё две серии в групповом этапе, коллектив покинет ивент.

Топ-турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Сент-Джулиансе, Мальта. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.