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Вышел тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера 19 сентября

Вышел тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера 19 сентября
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HBO опубликовала рекламный тизер мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. В ролике авторы показали ряд новых сцен, включая убийство оппонентов Пингвина.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Помимо Колина Фаррелла, в сериале также сыграли Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли («Иллюзия обмана») и другие актёры. Ранее ирландский артист назвал грядущий сериал невероятно жестоким произведением.

Шоу стартует 19 сентября в стриминговом сервисе HBO Max.

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