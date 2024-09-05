Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 3
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Уилл Смит отказался от роли в боевике «Парни без сахара» — фильм на грани отмены

Уилл Смит отказался от роли в боевике «Парни без сахара» — фильм на грани отмены
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, Уилл Смит отказался от роли в боевике «Парни без сахара». Отмечается, что актёр должен был исполнить второстепенную, но очень важную роль в картине. Съёмки ленты должны были стартовать совсем скоро, однако планы пришлось менять из-за конфликта графиков звезды.

Несмотря на это, Смит и его компания Westbrook останутся продюсировать картину. Ожидается, что Westbrook найдёт замену актёру и запустит съёмки в 2025 году, однако будущее фильма находится под вопросом – боевик уже продали независимым дистрибьюторам по всему миру с условием, что в нём появится Уилл Смит.

Картина расскажет о группе ветеранов войны в Ираке, которая борется с торговлей наркотиками в Бостоне. Бывшие военные пресекают крупные сделки, уничтожая товар и забирая все деньги себе. Сценаристом фильма выступит Чак Хоган, на чьей книге и будет основана экранизация.

Материалы по теме
Легенда «Властелина колец» появился в «Кольцах власти»: итоги четвёртой серии сериала
Легенда «Властелина колец» появился в «Кольцах власти»: итоги четвёртой серии сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android