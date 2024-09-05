Уилл Смит отказался от роли в боевике «Парни без сахара» — фильм на грани отмены

Как сообщают журналисты издания Deadline, Уилл Смит отказался от роли в боевике «Парни без сахара». Отмечается, что актёр должен был исполнить второстепенную, но очень важную роль в картине. Съёмки ленты должны были стартовать совсем скоро, однако планы пришлось менять из-за конфликта графиков звезды.

Несмотря на это, Смит и его компания Westbrook останутся продюсировать картину. Ожидается, что Westbrook найдёт замену актёру и запустит съёмки в 2025 году, однако будущее фильма находится под вопросом – боевик уже продали независимым дистрибьюторам по всему миру с условием, что в нём появится Уилл Смит.

Картина расскажет о группе ветеранов войны в Ираке, которая борется с торговлей наркотиками в Бостоне. Бывшие военные пресекают крупные сделки, уничтожая товар и забирая все деньги себе. Сценаристом фильма выступит Чак Хоган, на чьей книге и будет основана экранизация.