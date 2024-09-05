На The International 2024 по «Доте» пройдут переигровки: Tundra с G2.iG, Falcons — с Zero

Завершились основные матчи групповой стадии топ-турнира The International 2024 по Dota 2. Переигровки за итоговое положение в турнирной таблице пройдут в группах B и C.

Дополнительные серии в формате «до двух побед» состоятся с целью определения финального положения команд в группах для их дальнейшего распределения в стыковых матчах. В группах A и D фавориты и аутсайдеры определились в рамках основных игр, поэтому в них переигровок не будет.

Что касается группы B, здесь за второе место поборются такие команды, как Tundra Esports и G2 x iG. В группе C столкнутся Team Zero и Team Falcons, которым предстоит определить лидера, выбирающего себе оппонента для «десайдера». Матчи уже начались.

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.