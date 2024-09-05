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В Baldur's Gate 3 добавили поддержку модов и новые концовки для злых героев

В Baldur's Gate 3 добавили поддержку модов и новые концовки для злых героев
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5 сентября разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios выпустили для игры седьмой патч. Размер апдейта составил 10 ГБ: он получился одним из крупнейших за всё время. На данный момент обновление доступно только геймерам на ПК — до консолей и Mac патч доберётся в октябре.

Главные изменения седьмого патча

  • В игре появилась поддержка модификаций со специальным менеджером. Инструментарий позволит создавать большие моды с новыми заданиями, локациями и персонажами;
  • улучшен режим разделённого экрана за одним устройством;
  • появились новые кинематографические концовки для злых персонажей;
  • добавлены новые анимации для бездействующих персонажей в лагере;
  • улучшена производительность;
  • улучшен интерфейс.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров. В конце марта стало известно, что проект разошёлся по всему миру тиражом в 15 млн копий.

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