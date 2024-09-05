В Baldur's Gate 3 добавили поддержку модов и новые концовки для злых героев

5 сентября разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios выпустили для игры седьмой патч. Размер апдейта составил 10 ГБ: он получился одним из крупнейших за всё время. На данный момент обновление доступно только геймерам на ПК — до консолей и Mac патч доберётся в октябре.

Главные изменения седьмого патча

В игре появилась поддержка модификаций со специальным менеджером. Инструментарий позволит создавать большие моды с новыми заданиями, локациями и персонажами;

улучшен режим разделённого экрана за одним устройством;

появились новые кинематографические концовки для злых персонажей;

добавлены новые анимации для бездействующих персонажей в лагере;

улучшена производительность;

улучшен интерфейс.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров. В конце марта стало известно, что проект разошёлся по всему миру тиражом в 15 млн копий.