Анонсирован Bluetooth 6.0 для точного поиска потерянных гаджетов

На этой неделе организация Bluetooth Special Interest Group анонсировала новый стандарт Bluetooth 6.0. Его центральной фишкой стала технология Channel Sounding, которая позволяет определять расстояние до подключённых устройств с точностью до сантиметра.

Ожидается, что с помощью Bluetooth 6.0 компания Apple сможет усовершенствовать свою технологию Find My. Благодаря современному стандарту пользователи смогут находить потерянные устройства ещё легче. Также она станет доступна всем, у кого не поддерживается технология UWB.

Ко всему прочему, Bluetooth 6.0 сможет передавать увеличенные объёмы данных и обеспечит меньшую задержку для аудиоприложений. Когда новый стандарт станет повсеместно используемым неизвестно.