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Анонсирован Bluetooth 6.0 для точного поиска потерянных гаджетов

Анонсирован Bluetooth 6.0 для точного поиска потерянных гаджетов
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На этой неделе организация Bluetooth Special Interest Group анонсировала новый стандарт Bluetooth 6.0. Его центральной фишкой стала технология Channel Sounding, которая позволяет определять расстояние до подключённых устройств с точностью до сантиметра.

Ожидается, что с помощью Bluetooth 6.0 компания Apple сможет усовершенствовать свою технологию Find My. Благодаря современному стандарту пользователи смогут находить потерянные устройства ещё легче. Также она станет доступна всем, у кого не поддерживается технология UWB.

Ко всему прочему, Bluetooth 6.0 сможет передавать увеличенные объёмы данных и обеспечит меньшую задержку для аудиоприложений. Когда новый стандарт станет повсеместно используемым неизвестно.

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