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Гари Олдман поставил ультиматум Кристоферу Нолану на съёмках «Оппенгеймера»

Гари Олдман поставил ультиматум Кристоферу Нолану на съёмках «Оппенгеймера»
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Недавно Гари Олдман дал интервью журналистам издания Wall Street Journal. В ходе разговора актёр вспомнил процесс производства биографической картины «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, в которой сыграл президента США Гарри Трумэна.

По словам Олдмана, режиссёр просил его для данной роли постричься, однако актёр поставил ультиматум, что не собирается этого делать. Дело в том, что у персонажа Гари Олдмана в сериале «Медленные лошади» длинные волосы, а жертвовать ими ради «Оппенгеймера» он не хотел.

Я сказал Кристоферу Нолану: «Я бы с удовольствием отыграл роль, но только для этого мне нужны протезная шапочка и парик, поскольку стричься я не буду… Если вы не сможете смириться с париком, то вам придётся найти кого-то другого для этой роли.

Четвёртый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом стартовал 4 сентября. Шоу доступно в стриминговом сервисе Apple+.

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