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В EA Sports FC 25 не будет «Интера» и «Милана» — клубы эксклюзивны для eFootball

В EA Sports FC 25 не будет «Интера» и «Милана» — клубы эксклюзивны для eFootball
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На этой неделе разработчики бесплатного футбольного симулятора eFootball 2024 объявили, что клубы «Интер» и «Милан» будут эксклюзивными для их игры. Это значит, что в грядущем прямом конкуренте EA Sports FC 25 данные клубы в привычном виде не появятся.

Мы с гордостью подтверждаем, что «Интер» и «Милан» теперь эксклюзивны для eFootball. Теперь это единственный проект, в котором вы сможете сыграть за любого из этих футбольных гигантов.

Стоит отметить, что при всём при этом сами игроки и клубы всё-таки будут фигурировать в EA Sports FC 25, однако просто под другими названиями, с придуманными стадионами и формами.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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