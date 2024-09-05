В EA Sports FC 25 не будет «Интера» и «Милана» — клубы эксклюзивны для eFootball

На этой неделе разработчики бесплатного футбольного симулятора eFootball 2024 объявили, что клубы «Интер» и «Милан» будут эксклюзивными для их игры. Это значит, что в грядущем прямом конкуренте EA Sports FC 25 данные клубы в привычном виде не появятся.

Мы с гордостью подтверждаем, что «Интер» и «Милан» теперь эксклюзивны для eFootball. Теперь это единственный проект, в котором вы сможете сыграть за любого из этих футбольных гигантов.

Стоит отметить, что при всём при этом сами игроки и клубы всё-таки будут фигурировать в EA Sports FC 25, однако просто под другими названиями, с придуманными стадионами и формами.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.