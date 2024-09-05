Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1win без побед, Spirit в топе — итоги групповой стадии The International 2024 по Dota 2

В Копенгагене завершились все матчи группового этапа чемпионата мира The International 2024 по Dota 2.

После групповой стадии никто не вылетел, место влияло только на посев. Победители каждой группы смогут выбрать себе следующего соперника из паралелльной группы.

Группа А

Китайская Xtreme Gaming поделила очки с российской 1win и сохранила первое место в группе. Наш коллектив не смог выиграть ни одного матча и вместе с HEROIC занял место в нижней части таблицы.

Фото: «Чемпионат»

Группа B

Cloud9 выиграла три карты, Tundra опередила G2.iG в переигровках — очная серия завершилась с результатом 2:0, запомнившись длительной паузой.

Материалы по теме Матч на The International 13 прервали почти на полтора часа из-за проблем с сетью и багов

Фото: «Чемпионат»

Группа C

Российская BetBoom Team проиграла очный матч Team Falcons и опустилась на третье место в группе. «Орлы» же после этого победили в переигровках Team Zero и будут выбирать себе соперника.

Фото: «Чемпионат»

Группа D

В последнем квартете доминировала Team Spirit, а вот перуанская beastcoast не смогла выиграть ни единой карты.

Фото: «Чемпионат»

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.