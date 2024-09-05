Стали известны пары в стыковых матчах TI 2024 по «Доте»: Spirit с nouns, BB — с Liquid

В Сети появилась информация о парах команд, которые столкнутся в стыковых матчах на топ-турнире The International 2024 по Dota 2.
По итогам групповой стадии коллективы, занявшие первое место в своей группе, выбирали себе оппонента для «десайдера» среди составов, которые остановились на третьем и четвёртом месте в параллельной группе. Выбор Xtreme Gaming, Cloud9, Team Falcons и Team Spirit определил восемь противостояний.
Стыковые матчи The International 2024 по «Доте»:
- Xtreme Gaming (Китай) — Talon Esports (Азия);
- Cloud9 (Европа) — 1win Team (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);
- Team Spirit (Россия) — nouns (Северная Америка);
- Gaimin Gladiators (Европа) — G2.iG (Китай);
- Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка);
- Team Zero (Китай) — Aurora (Таиланд);
- Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия).
Матчи пройдут в формате «до двух побед». По итогам игр, которые состоятся в период с 6 по 7 сентября, станет известна сетка плей-офф: победители «десайдеров» отправятся в верхнюю сетку, а проигравшие — в нижнюю.
Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.