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Десайдеры The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Стали известны пары в стыковых матчах TI 2024 по «Доте»: Spirit с nouns, BB — с Liquid
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В Сети появилась информация о парах команд, которые столкнутся в стыковых матчах на топ-турнире The International 2024 по Dota 2.

По итогам групповой стадии коллективы, занявшие первое место в своей группе, выбирали себе оппонента для «десайдера» среди составов, которые остановились на третьем и четвёртом месте в параллельной группе. Выбор Xtreme Gaming, Cloud9, Team Falcons и Team Spirit определил восемь противостояний.

Стыковые матчи The International 2024 по «Доте»:

  • Xtreme Gaming (Китай) —  Talon Esports (Азия);
  • Cloud9 (Европа) — 1win Team (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);
  • Team Spirit (Россия) — nouns (Северная Америка);
  • Gaimin Gladiators (Европа) — G2.iG (Китай);
  • Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка);
  • Team Zero (Китай) — Aurora (Таиланд);
  • Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия).

Матчи пройдут в формате «до двух побед». По итогам игр, которые состоятся в период с 6 по 7 сентября, станет известна сетка плей-офф: победители «десайдеров» отправятся в верхнюю сетку, а проигравшие — в нижнюю.

Чемпионат The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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