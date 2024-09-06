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Расписание игр TI 2024 по Dota 2 на 6 сентября (Инт по Доте)

Расписание первого дня стыковых матчей на The International 2024 по «Доте»
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Сегодня, 6 сентября, начнутся стыковые матчи топ-турнира The International 2024 по Dota 2 с призовым фондом, превышающим $ 2 млн.

В рамках «десайдеров», которые пройдут в формате «до двух побед», команды поборются за посев в плей-офф — проигравшие окажутся в нижней сетке, а победители попадут в верхнюю.

Расписание матчей TI 2024 по «Доте» на 6 сентября, пятница:

  • 11:00. Xtreme Gaming (Китай) — Talon Esports (Азия);
  • 14:00. Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия);
  • 17:00. Cloud9 (Европа) — 1win Team (Россия);
  • 20:00. Team Zero (Китай) — Aurora (Таиланд).

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыграют призовой фонд, превышающий $ 2 млн.

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