Расписание четвёртого дня ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2
Сегодня, 6 сентября, продолжится групповая стадия международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.
Четвёртый игровой день ивента определит две команды, которые первыми покинут соревнование, а также два ростера, которые присоединятся к числу участников плей-офф.
Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 6 сентября, пятница:
- 14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — The MongolZ (Монголия);
- 14:30. Группа B, нижняя сетка, 3DMAX (Франция) — 9z Team (Южная Америка);
- 17:30. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Sangal Esports (Европа);
- 17:30. Группа A, сетка последнего шанса, FlyQuest (Австралия) — Lynn Vision (Китай);
- 20:30. Группа B, нижняя сетка, победитель первой пары — победитель второй пары;
- 20:30. Группа B, сетка последнего шанса, Wildcard (Северная Америка) — KOI (Испания).
Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.
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