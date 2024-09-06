Расписание четвёртого дня ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2

Сегодня, 6 сентября, продолжится групповая стадия международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Четвёртый игровой день ивента определит две команды, которые первыми покинут соревнование, а также два ростера, которые присоединятся к числу участников плей-офф.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 6 сентября, пятница:

14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — The MongolZ (Монголия);

— The MongolZ (Монголия); 14:30. Группа B, нижняя сетка, 3DMAX (Франция) — 9z Team (Южная Америка);

17:30. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Sangal Esports (Европа);

17:30. Группа A, сетка последнего шанса, FlyQuest (Австралия) — Lynn Vision (Китай);

20:30. Группа B, нижняя сетка, победитель первой пары — победитель второй пары;

20:30. Группа B, сетка последнего шанса, Wildcard (Северная Америка) — KOI (Испания).

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках ивента 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.