Основатель «Телеграма» Павел Дуров впервые прокомментировал свой арест

Основатель и владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания во Франции. В своём канале он обратился к пользователям соцсети, поблагодарив их за мемы, любовь и поддержку.

Дуров отметил, что был удивлён действиями властей — ему сказали, что он несёт ответственность, так как правоохранители не получили ответа от «Телеграма».

У «Телеграма» есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС. Его адрес электронной почты был публично доступен для всех в ЕС, кто гуглил «адрес телеграм-канала ЕС для правоохранительных органов».

Основатель «Телеграма» выделил ещё два пункта. Дуров указал, что у властей Франции было множество способов связаться с ним, а также посчитал, что страна должна судиться с платформой, а не с её создателем.

Использование законов эпохи досмартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершённых третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечён к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами.

Павел Дуров также признал, что сейчас платформы должны учитывать ограничения в отдельных странах, чтобы сохранить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Однако «Телеграм» готов покинуть страны и рынки, не совместимые с принципами руководства.

Всё это не означает, что «Телеграм» идеален. Даже тот факт, что власти могут быть сбиты с толку, куда отправлять запросы, — это то, что мы должны улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что «Телеграм» — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности.

29 августа Павла Дурова освободили из-под стражи под залог, запретив покидать территорию Франции до окончания расследования.