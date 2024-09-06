Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Linkin Park возвращается: группа нашла солистку на замену Честеру Беннингтону

Linkin Park возвращается: группа выпустит новый альбом
Аудио-версия:
Комментарии

Спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона музыкальная группа Linkin Park решила вернуться и продолжать свою деятельность: новым солистом стала Эмили Армстронг, ранее выступавшая в группе Dead Sara. Только что выпустили первый сингл за семь лет — The Emptiness Machine.

Видео доступно на YouTube-канале Linkin Park. Права на видео принадлежат Linkin Park.

Желающие послушать новую исполнительницу уже могут сделать это: вместе с анонсом группа запустила прямую трансляцию своего концерта, где новый состав Linkin Park исполняет десятки культовых треков, включая Numb, What I've Done, Crawling и другие.

Вдобавок группа анонсировали свой первый альбом, записанный в новом составе — From Zero выйдет уже 15 ноября. Перед этим Linkin Park проведёт короткий музыкальный тур:

  • 11 сентября — Лос-Анджеле (США)
  • 16 сентября — Нью-Йорк (США)
  • 22 сентября — Гамбург (Германия)
  • 24 сентября — Лондон (Британия)
  • 28 сентября — Сеул (Южная Корея)
  • 11 ноября — Богота (Колумбия).
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android