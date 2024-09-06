Linkin Park возвращается: группа выпустит новый альбом

Спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона музыкальная группа Linkin Park решила вернуться и продолжать свою деятельность: новым солистом стала Эмили Армстронг, ранее выступавшая в группе Dead Sara. Только что выпустили первый сингл за семь лет — The Emptiness Machine.

Видео доступно на YouTube-канале Linkin Park. Права на видео принадлежат Linkin Park.

Желающие послушать новую исполнительницу уже могут сделать это: вместе с анонсом группа запустила прямую трансляцию своего концерта, где новый состав Linkin Park исполняет десятки культовых треков, включая Numb, What I've Done, Crawling и другие.

Вдобавок группа анонсировали свой первый альбом, записанный в новом составе — From Zero выйдет уже 15 ноября. Перед этим Linkin Park проведёт короткий музыкальный тур: