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Брэд Питт и Джордж Клуни снимутся в продолжении боевика «11 друзей Оушена»

Брэд Питт и Джордж Клуни снимутся в продолжении боевика «11 друзей Оушена»
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Как сообщает издание Deadline, в Голливуде готовится новая часть серии боевиков «11 друзей Оушена». Кинокомпания Warner Bros. уже заказала создание продолжения, сейчас у него уже есть сценарий.

К главным ролям вернутся Брэд Питт и Джордж Клуни, а режиссёром должен выступить Эдвард Бергер, известный по «На Западном фронте без перемен». Голливудские продюсеры начали присматриваться к немецкому постановщику после триумфального дебюта ленты на «Оскаре»-2023, где картина получила четыре статуэтки, включая награду за лучший иностранный фильм.

У ленты пока нет точного названия, однако в Deadline предполагают, что она будет называться «14 друзей Оушена» — по аналогии с предыдущими частями. Фильм наверняка вновь расскажет об ограблении хорошо охраняемого места настоящими профессионалами своего дела.

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