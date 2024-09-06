Состоялась мировая премьера фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона

6 сентября в кинотеатрах по всему миру вышел фильм «Битлджус 2» — продолжение хоррор-комедии Тима Бёртона. Лента ознаменовала собой возращение знаменитого режиссёра в большое кино после относительно неудачного «Дамбо».

К сожалению, из-за ухода студии Warner Bros. картина не добралась до России официально, однако в будущем лента наверняка выйдет в стране с помощью неофициальных способов. Это может произойти уже на следующей неделе — ранее в этот срок до отечественных кинотеатров добирались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка 2» и «Гадкий я 4».

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — критики уже посмотрели картину на Венецианском кинофестивале и приняли её положительно.