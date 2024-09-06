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Astro Bot для PS5 стал самой высокооценённой игрой 2024 года

Astro Bot для PS5 стал самой высокооценённой игрой 2024 года
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6 сентября состоялся релиз Astro Bot — нового эксклюзива PlayStation 5. Это продолжение бесплатного платформера, доступного всем покупателям консоли от Sony.

Критики уже прошли игру и остались от неё в восторге — на агрегаторе Metacritic средний балл проекта составляет 94/100. Сейчас это самая высокооценённая игра 2024 года, по этому показателю платформер обошёл Final Fantasy 7: Rebirth и Animal Well.

Осенью проект может потерять лидирующую строчку, однако он наверняка останется в тройке лучших игр года и войдёт в топы самых разных изданий.

Самые высокооценённые игры 2024 года на Metacritic

  1. Astro Bot — 94/100
  2. Final Fantasy 7: Rebirth — 92/100
  3. Animal Well — 91/100
  4. Balatro — 90/100
  5. The Last of Us Part 2: Remastered — 90/100
  6. Thank Goodness You're Here! — 90/100
  7. Tekken 8 — 90/100
  8. Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon — 89/100
  9. Like a Dragon: Infinite Wealth — 89/100
  10. Lorelei and the Laser Eyes — 88/100.
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